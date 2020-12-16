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«Ход очень острый, пикантный»: модный эксперт оценила наряд Оксаны Федоровой

Имидж-стилист Ольга Трофимова разобрала образ телеведущей.

«Ход очень острый, пикантный»: модный эксперт оценила наряд Оксаны Федоровой
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana

Самая красивая девушка планеты 2002 года Оксана Федорова решила накануне отправилась в театр. Для выхода в свет телеведущая выбрала смелый образ – классический костюм, высокие сапоги, шляпу с широкими полями. Образ впечатлил эксперта портала Teleprogramma.pro, имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Эффектная, стильная женщина, которая смело сочетает классический костюм, а он у нас мега-популярен в этом сезоне, с сапогами, при этом брюки заправляет в обувь. Ход очень острый, пикантный и не каждая девушка может себе такое позволить. Это такой отчаянный шаг, но Оксане он удался, потому что она замиксовала сапоги со шляпой. Крутой, повседневный образ, на который нужно равняться», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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