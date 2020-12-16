«Ход очень острый, пикантный»: модный эксперт оценила наряд Оксаны Федоровой

Самая красивая девушка планеты 2002 года Оксана Федорова решила накануне отправилась в театр. Для выхода в свет телеведущая выбрала смелый образ – классический костюм, высокие сапоги, шляпу с широкими полями. Образ впечатлил эксперта портала Teleprogramma.pro, имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Эффектная, стильная женщина, которая смело сочетает классический костюм, а он у нас мега-популярен в этом сезоне, с сапогами, при этом брюки заправляет в обувь. Ход очень острый, пикантный и не каждая девушка может себе такое позволить. Это такой отчаянный шаг, но Оксане он удался, потому что она замиксовала сапоги со шляпой. Крутой, повседневный образ, на который нужно равняться», — сказала Трофимова.