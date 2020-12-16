«Порадовала женственностью»: модный эксперт восхитился нарядом Эвелины Бледанс на красной дорожке

На премьерный показ комедии «Реальные пацаны против зомби» пришла и 51-летняя Эвелина Бледанс. Для выхода в свет она выбрала пестрое платье длины миди, к которому добавила кожаную куртку-косуху. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин восхитился нарядом актрисы.

«Очень порадовала, во-первых, женственностью. Во-вторых, сочетанием фактур – кожа и шифоново-шелковая ткань, такой рокерский стиль. В этом комплекте она соблюла все стороны женственно-мужественности. Твердая пятерка за образ», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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