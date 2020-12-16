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«Не особо грамотный образ»: модного эксперта не впечатлил наряд звезды сериала «Ольга» Ксении Сурковой

Дизайнер Сергей Никулин разобрал образ актрисы.

«Не особо грамотный образ»: модного эксперта не впечатлил наряд звезды сериала «Ольга» Ксении Сурковой
Ксения Суркова. Фото: instagram.com/surkovaxenia

Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова в числе многих других актеров прибыла на премьеру комедии «Реальные пацаны против зомби». Но вот с нарядом немного прогадала. Такого мнения придерживается эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин. Ксения выбрала свитер и шорты из экокожи, которые дополнила высокими сапогами.

Ксения Суркова
Ксения Суркова. Фото: Роман Ерофеев/телеканал ТНТ

«Не особо грамотный образ. Этот мешковатый свитер с расклешенными рукавами, на мой взгляд, не очень сочетается с таким гладким низом. По стилистике фильма она хотела одеться, как зомби или соблюсти какой-то урбанистический стиль, но не получилось этого сделать. По цветовой гамме комплект может быть и не плох, но по линиям и сечениям он абсолютно не сочетается», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

Сергей Никулин
Сергей Никулин. Фото: instagram.com/nikulin84

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дизайнер Сергей НикулинКсения Сурковамода и стильмодный образСергей Никулин