«Не особо грамотный образ»: модного эксперта не впечатлил наряд звезды сериала «Ольга» Ксении Сурковой

Звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова в числе многих других актеров прибыла на премьеру комедии «Реальные пацаны против зомби». Но вот с нарядом немного прогадала. Такого мнения придерживается эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин. Ксения выбрала свитер и шорты из экокожи, которые дополнила высокими сапогами.

«Не особо грамотный образ. Этот мешковатый свитер с расклешенными рукавами, на мой взгляд, не очень сочетается с таким гладким низом. По стилистике фильма она хотела одеться, как зомби или соблюсти какой-то урбанистический стиль, но не получилось этого сделать. По цветовой гамме комплект может быть и не плох, но по линиям и сечениям он абсолютно не сочетается», — сказал Никулин.

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Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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