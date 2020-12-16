«Выглядит нафталиново»: модный эксперт раскритиковал образ Самбурской на красной дорожке

Накануне в Москве состоялась премьера комедии «Реальные пацаны против зомби». На красной дорожке было много российских звезд, среди которых появилась и Анастасия Самбурская. Для выхода в свет она выбрала светло-голубые джинсы с высокой посадкой, кожаный пиджак и объемную сумку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин остался не доволен нарядом актрисы.

«Крайне неудачный образ, такой прямиком из начала 2000-х. Ничего интересного в нем нет и не очень он подходит героине. Выглядит нафталиново. Конец 90-х – начало 2000-х сейчас в тренде, но в данном образе все настолько невкусно и неинтересно подано, что это проигрышный вариант», — сказал Никулин.

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Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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