«Достала старые ботиночки»: Лобода покрасовалась в белоснежной шубе и джинсах прямого кроя

Певица с наступлением холодов решила поискать в гардеробе что-нибудь интересное и в итоге создала модный образ.

Светлана Лобода в этом году много путешествовала. Она успела отдохнуть в теплых странах, а осенью певица отметила день рождения сначала в Дубае с друзьями, а потом на Мальдивах. Оказавшись в Москве артистка сразу пополнила гардероб обновками. Она порадовала обновками не только себя, но и дочерей: Тильду и Евангелину. Девушка любит показать свои модные образы поклонникам. Недавно она должна была выступить на «Золотом граммофоне», но на сцену она так и не вышла.

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Лобода переживает, что не увиделась поклонниками, но обещала исправить ситуацию. Тем временем она готовится выпустить новый трек и ищет новые образы. Накануне певица решила поискать что-нибудь интересное в гардеробе и в итоге создала стильный образ. Перед камерой она покрасовалась в джинсах прямого кроя, футболке и белоснежной шубе с пушистым мехом. В тон наряду артистка подобрала ботильоны молочного цвета.

«Залезла в чулан. Достала старые ботиночки», — призналась она.

Многим поклонникам аутфит звезды пришелся по вкусу. Некоторые одарили Светлану комплиментами. К слову, шубы стали особенно популярны среди селебрити зимой. Ранее в шубах отметились: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Полина Гагарина и другие известные персоны. «Какая красотка», «Кошечка в белом», «Какой шик», «У меня такого в чулане нет», «Очень красивая», «Какая прелесть», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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