В меховом жилете: звезда «Физрука» Карина Мишулина появилась на красной дорожке

Комедия с полюбившимися миллионам актерами из сериала «Реальные пацаны» — уже на больших экранах. На этот раз в картине «Реальные пацаны против зомби» главные герои будут бороться с вирусом, который заблокировал Пермь. На премьерный показ пришли многие звезды.

Так, Карина Мишулина решила не заморачиваться с образом для выхода в свет. Актриса надела ярко-синий свитер и меховой удлиненный жилет. В то время, напомним, что сейчас многие российские звезды отдают предпочтение теплым вещам из экомеха. Образ Карина дополнила черными брюками и ботинками на грубой подошве, которые в этом сезоне остаются в тренде.

Напомним, что популярность дочка Спартака Мишулина получила благодаря роли в сериале «Физрук».

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