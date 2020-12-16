«Все очень удивились»: Виктория Боня в белоснежном платье в пол позировала на красной дорожке

Виктория Боня недавно с размахом отметила день рождения. Если год назад она уехала на остров, где в компании «танцующего» миллионера Джанлука Викки отпраздновала 40-летие, то на этот раз девушка сначала повеселилась в Дубае, а потом закатила вечеринку в Москве. При этом светская львица каждый раз представала в стильных и женственных вечерних нарядах. Каждый образ она продумывала до мельчайших деталей.

А теперь Виктория вернулась в Монако. Она разбирает подарки и готовится к предстоящим праздникам. За две недели до Нового года звезда «Дома-2» решила показать один из своих нарядов, в котором блистала на красной дорожке одного светского мероприятия. В кадре она позировала в белоснежном платье в пол с глубоким декольте и акцентом на талии. Аутфит дополняла миниатюрная сумочка в тон.

«Новый год к нам мчится… До встречи 2021 года осталось чуть более двух недель. Вы уже готовитесь? В Европе, например, Новый год вообще не считают особым праздником. Я помню, когда только переехала, надела на ужин 31 декабря вечернее платье в пол, так все очень удивились. У них главный праздник — Рождество, именно к нему готовятся», — рассказала светская львица.

Поклонники восхитились красотой образа. Многие признались, что именно на праздники с радостью наряжаются. «Роскошный наряд. Вы его украшаете», «Красивая красивая красивая…..аж не могу», «Виктория, вы просто шикарная», «Платье у вас роскошное, такое куплю», «Какая вы худенькая», «Русские женщины всегда наряжаются», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно Виктория уже показала платье, в котором отметит Рождество.

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