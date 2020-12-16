Подчеркнула фигуру: Зоя Бербер появилась на кинопремьере в необычном наряде

В Москве состоялся показ комедии «Реальные пацаны против зомби».

Широкую популярность Зоя Бербер получила благодаря одной из главных женских ролей в сериале «Реальные пацаны». На протяжении многих лет создатели радовали поклонников новыми поворотами и развитием событий. А накануне в Москве состоялась премьера комедии с уже полюбившимися актерами — «Реальные пацаны против зомби».

На красной дорожке Зоя Бербер появилась в необычном наряде. Актриса выбрала платье насыщенного серого оттенка, соединив классику с романтикой. Асимметричный пошив наряда добавил образу экстравагантности и подчеркнул фигуру.

По сюжету комедии в Пермь завезли вирус, который превращает жителей в зомби. Пока город оцеплен и ученые пытаются найти противодействие, главные герои живут обычной жизнью и пытаются своими силами очистить Пермь от зомби.

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