«Ух, какая!»: Лопырева подчеркнула яркий загар купальником лимонного оттенка

Перемещаясь по курортным местам с завидной регулярностью, Виктория Лопырева решила остановиться на мега-популярных в этом сезоне среди российских звезд Мальдивских островах. В своем Instagram модель решила поделиться снимком, на котором позировала в лимонном купальнике и размышляла о желаниях следующего года.
«Знаю, что они точно сбудутся, ведь мы сами плавим свою реальность и с собой никогда не расходятся пути! На Мальдивах часто можно увидеть падающую звезду. Что бы вы загадали?» — подписала фото Лопырева.
Фанаты описывали не только свои желания, но и отметили, что Виктория выглядит сногсшибательно.
«Ух, какая! Желанная! Огонь! Красавица!» — писали пользователи Сети.
Напомним, Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Недавно фанаты заподозрили, что в их союзе не все так ладно, но позже блондинка опровергла все домыслы, опубликовав совместное с мужем фото. У пары подрастает сын Марк Лионель, которому буквально через месяц исполнится два года.