«Ух, какая!»: Лопырева подчеркнула яркий загар купальником лимонного оттенка

Перемещаясь по курортным местам с завидной регулярностью, Виктория Лопырева решила остановиться на мега-популярных в этом сезоне среди российских звезд Мальдивских островах. В своем Instagram модель решила поделиться снимком, на котором позировала в лимонном купальнике и размышляла о желаниях следующего года.

«Знаю, что они точно сбудутся, ведь мы сами плавим свою реальность и с собой никогда не расходятся пути! На Мальдивах часто можно увидеть падающую звезду. Что бы вы загадали?» — подписала фото Лопырева.

Фанаты описывали не только свои желания, но и отметили, что Виктория выглядит сногсшибательно.

«Ух, какая! Желанная! Огонь! Красавица!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Виктория Лопырева в бархатном платье в пол с разрезом и на шпильках снялась в фотосессии Модель начала готовиться к фестивалю «Матрешка». Девушка решила создать красивую рекламу проекту.

Напомним, Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Недавно фанаты заподозрили, что в их союзе не все так ладно, но позже блондинка опровергла все домыслы, опубликовав совместное с мужем фото. У пары подрастает сын Марк Лионель, которому буквально через месяц исполнится два года.

Смотрите также: