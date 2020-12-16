Скоро праздник: Лиза Галкина предстала в замке в алом сарафане и ободке с золотистыми бусинами

В этом году Лиза и Гарри, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, пошли в школу в первый класс. Строгий распорядок дня и раннее пробуждение даются малышам, порой, непросто.

Однако детям явно повезло с родителями. Комик рассказал в личном блоге, что специально старается шутить с наследниками в начале дня, чтобы они уезжали в учебное заведение с отличным настроением. А накануне он и вовсе решил устроить для близнецов импровизированный праздник, украсив замок в преддверии Нового года.

По этому случаю Лиза облачилась в яркий сарафан алого цвета с белой рубашкой. Свои роскошные длинные волосы маленькая модница украсила объемным ободком в тон одежде. Нарядный аксессуар был инкрустирован золотистыми бусинами, напоминая корону и елочные игрушки, которые поблескивали на ветвях лесной красавицы.

Девочка с радостью помогла отцу украсить не только елочку, но и весь дом, повесив фонарики и гирлянды на окнах.

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