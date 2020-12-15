«Мой дикий люкс»: Собчак облачилась в платье миди Сергеенко и кожаное пальто с мехом

Ксения Собчак любит быть в центре внимания. Она не раз выбирала смелые образы, чтобы эпатировать публику. Однако со временем телеведущая сменила стиль. Теперь она предпочитает сдержанные, но женственные наряды. Девушка следит за трендами, поэтому часто хвастается новыми образами. Недавно жена Константина Богомолова провела время в Санкт-Петербурге. Там она посетила музей и ресторан в кожаном костюме винного цвета.

На днях Ксения также похвасталась монохромным луком с объемным пуховиком. Она не стала скрывать, что очень любит образы в одной цветовой гамме. На этот раз телеведущая собралась на вечеринку подруги. Она облачилась в черное платье миди с белым воротником Ульяны Сергеенко, а также кожаное пальто с мехом Джил Сандер и дополнили образ клатчем карамельного цвета бренда Эшли и Мэри-Кейт Олсен.

«Марина, ну ты видишь, я нацепила всю красоту, чтобы ехать к тебе на вечеринку!», — заявила Ксения.

«Мой дикий люкс: Ульяшечка, Джил Сандер, The Row», — добавила она.

Звезда покрасовалась в лифте. Она также надела новые украшения, сделала нюдовый макияж и уложила волосы в серф-локоны. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телеведущая. «Женщина в черном», «Какая крутая», «Очень женственно», «Люблю такие образы», «Очень красиво», «Роскошная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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