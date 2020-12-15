«Смотрится остро»: Каменских в кожаном силуэтном платье и на шпильках пришла на премию

Настя Каменских живет в Киеве. Год назад она сочеталась браком с Потапом. Об этом поклонники мечтали давно, так как подозревали, что у коллег, поющих, что они «не пара», роман. Теперь влюбленные уже не скрывают своих чувств. Более того они друг друга во всем поддерживают. Артистка старается покорять новую аудиторию, поэтому выучила испанский язык и выпустила несколько новых песен. Она появлялась на международных мероприятиях.

А на днях Каменских отправилась сначала на «Украинскую песню года», где выступила в сверкающем наряде. А потом певица стала гостьей на премии «Звездный путь». Она позировала на ковровой дорожке в черном платье по фигуре их кожи. Наряд подчеркивал каждый изгиб ее тала. Образ Настя дополнили босоножками на шпильке и бархатной маской. Девушка похвасталась наградой, которую получила.

«Спасибо за победу в номинации „Международный хит года“, которым стала песня AHUEVO», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что с трудом узнали певицу. «Какая роскошная», «Вот это наряд», «Очень смелый прикид», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Каменских стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Анастасия предстала в роскошном обтягивающим фигуру, словно вторая кожа, силуэтном платье! Завышенная линия плеча показывает еще большую графичность лаконичного образа, но в заостренных плечах, округлых бедрах и правильной длине — в совокупности все смотрится остро, элегантно и в то же время совершенно. Изящные босоножки не утяжеляют образ, как утяжелили бы любые лодочки. Мощный акцент забирает на себя маска в стиле женщины-кошки. В тандеме с платьем образ смотрится убойным, стилистически совершенным, острым! Здесь есть все, гламур и женственность — тем он и идеален», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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