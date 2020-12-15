«Отличный образ для прогулок»: Стоцкая в шубе-чебурашке цвета выбеленного какао прошлась по Москве

Анастасия Стоцкая вслед за Ольгой Кабо и Любовью Толкалиной пополнила свой гардероб шубкой-чебурашкой. И даже Алла Пугачева приобрела для своей младшей дочери Лизы Галкиной модную модель в бело-лиловом оттенке.

Звезда мюзиклов прогулялась в стильном комплекте по Москве и произвела своим образом приятное впечатление не только на поклонников, но и имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Шуба-чебурашка по-прежнему не сдает своих позиций среди популярных трендов одежды. Анастасия выбрала модель в нежном цвете выбеленного какао, который подчеркивает ее цветотип. Рыжие локоны красиво смотрятся на фоне серой шапочки-гольф. Из-под шубки мы также видим одежду очень модного в этом сезоне оттенка корицы. В настоящий момент в своих моделях его используют многие дизайнеры, и он задает тон, глубину и насыщенность образу. Девушкам с такими волосами подобный цвет подходит безупречно. Певица составила отличный повседневный образ для прогулок по городу», — прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.

Ольга обратила внимание на хорошо подобранный аксессуар – солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами. А также отметила, что Стоцкая сейчас находится в том прекрасном возрасте, когда можно углубляться в классику, блистать в роскошных вечерних нарядах, но при этом позволять себе подобные молодежные комбинации из простых, но трендовых и стильных вещей.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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