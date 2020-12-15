Михалкова повторила стильный образ в миндальных тонах, показанный на «Модном приговоре»

Недавно на «Модном приговоре» рассказали о новом тренде, который, по прогнозам Эвелины Хромченко, вскоре завоюет сердца многих женщин.

Речь идет об оттенке миндального молока, который дизайнеры одежды стали все чаще использовать в своих моделях. При этом приветствуются тотальные образы, в которых сочетается сразу несколько вещей этого цвета с возможной небольшой вариативностью.

Ведущая посоветовала всем российским женщинам присмотреться к этому оттенку, потому что нынешний сезон очень его выделяет. В миндальных тонах девушки и дамы будут выглядеть свежо, стильно и современно. На подиуме шоу «народный стилист» представил комплект в модном цвете, состоящий из стеганой куртки, уютных брюк-трубах, свитера, шапочки и сумки с кроссовками.

Актриса Юлия Михалкова позже появилась на публике практически в таком же образе, где превалировал оттенок миндального молока. Свитер, похожая куртка и сумка в нем тоже присутствовали.

«Юлечка, очень красивая», «Нежный оттенок, вам идет», «Симпатичная и милая», «Потрясающе выглядите», «Красивая вы, а главное, с душой», «Красавелла!» — прокомментировали аутфит бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» фолловеры.

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