Акцент на талии: Ани Лорак в сверкающем платье в пол с разрезом продефилировала на съемках

Ани Лорак минувшим летом отдохнула в Греции с дочкой Софией. У певицы была редкая возможность отдохнуть, так как концерты певицы отменились из-за пандемии. А вот осенью она вернулась к работе.

Более того, девушка была рада повидаться с друзьями. Недавно она увиделась с Сергеем Лазаревым на празднике в доме Филиппа Киркорова. Там артистка повстречала и Ольгу Бузову. Возможно, что именно тогда они договорились о совместной съемке.

14 декабря Ольга неожиданно поделилась кадрами, на которых предстала в кружевном мини-платье и с роскошным колье. Она призналась, что находится на секретных съемках одного проекта. При этом девушка засветила Киркорова и Лорак.

Позже Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) тоже опубликовала кадры со съемок. Она облачилась в черное платье в пол с пайетками и разрезом. Певица стояла на лестнице, а потом стала дефилировать на камеру. Наряд идеально подчеркнул ее точеную фигуру. Туфли на каблуке прибавили роста и позволили показать стройные ноги. В ушах звезды красовались длинные серьги.

«Скоро», — заинтриговала она.

А после завершения работы Лорак решила еще немного подразнить фанатов. 42-летняя артистка сделала лифтолук. Она сменила наряд на повседневный и дополнила его пальто цвета хаки с пышным воротником из натурального меха. Поклонники были сражены ее краостой. «Каролиночка, как роскошно!», «Вам так идут меха», «Царский образ», «Зимний наряд», «Не знаю, что лучше! В платье хороша», «Такая красивая», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Смотрите также: