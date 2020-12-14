«Мой 14 эфир»: Костенко в кремовом платье блеснула откровенным декольте в прямом эфире

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко получает образование в сфере журналистики. Ее мечта стать телеведущей наконец-то сбылась в начале сентября. С того момента он появляется в эфире хоккейного шоу казанского «Ак Барса». В столице Татарстана сейчас живет вся семья, потому что за местный клуб играет Тарасов.

На очередном эфире Костенко появилась в кремовом платье с откровенным декольте. Линию талии она подчеркнула широким поясом. А на волосах сделала укладку из легких локонов.

«Мой 14 эфир. Последний матч в этом году в родной ТатНефть Арене. Подключайтесь, будем для вас стараться», — написала Костенко в своем Instagram.

Напомним, ранее модель нарвалась на шквал критики от многих хоккейных фанатов. Ее обвинили в незнании тематики вида спорта, терминов и в целом, в непрофессионализме. Настя справилась с потоком негатива и продолжает блистать в эфире.

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