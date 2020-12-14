«Я обожаю монохром»: Ксения Собчак похвасталась пуховиком-пальто и кашемировым джемпером

Телеведущая показала, как собирается на работу. Она призналась, что ей нравятся оттенки бежевого цвета.

Ксения Собчак недавно провела выходные в Санкт-Петербурге. Она решила развеяться с друзьями, посетив музей и ресторан своей подруги Матильды Шнуровой. Тогда телеведущая появилась в кожаном костюме и пуховике цвета «кэмел». Она не скрывает, что следит за модными тенденциями и с радостью пополняет гардероб обновками. В последнее время ей приходилось посещать много светских раутов, где она блистала в вечерних платьях или костюмах.

Однако и в обычной жизни Ксения предпочитает выглядеть безупречно. Она зачастую носит лаконичные и женственные аутфиты. Так, 14 декабря телеведущая показала, как собирается на работу. Для начала она надела песочные брюки и джемпер оливкового цвета. К наряду она подобрала ботинки с белым мехом внутри.

«На работу нужно ходить вот так вот уютненько! Loro Piana ботиночки, прекрасный кашемир и все такое бежевенькое», — похвасталась блондинка.

Потом Собчак надела поверх образа длинный пуховик-пальто пастельного оттенка. Она покрасовалась на камеру в воем наряде.

«Чтобы вы понимали, насколько я монохромный человек, сверху еще такой пуховичок мятного цвета. Я обожаю монохром», — призналась телеведущая.

Поклонники остались в восторге от ее современно и стильного аутфита. Не так давно и другие звезды приобрели длинные, объемные пуховики, так как это тренд сезона. Также многие выбирают этой зимой шубы как из натурального меха, так и искусственного.

Смотрите также: