«Приталенные юбки и изысканный крой»: Юлия Меньшова рассказала об актуальных трендах в моде

Телеведущая призналась, что в свое время бабушка давала ей ценные советы касательно моды.

Юлия Меньшова родилась в знаменитой семьей. Ее отец режиссер Владимир Меньшов, а мама — звезда кино Вера Алентова. Не удивительно, что она пошла по стопам родителей и тоже снялась в десятках картин, а также построила карьеру на телевидении. Юлия уже длительное время ведет передачи и ток-шоу. В этом году знаменитость отметила 51-летие, но поклонники не перестают восхищаться ее моложавым видом и чувством стиля.

Для появления на публике телеведущая всегда выбирает женственные и лаконичные образы. В обычной жизни она также зачастую носит не только джинсы, но и юбки, дополняя их блузками и джемперами. 14 декабря Меньшова решила поговорить о трендах и призналась, что следит за ними.

«Когда-то моя бабушка даже говорила так: интеллигентный человек должен на шаг отставать от писка моды», — призналась она.

По словам артистки, моде это всегда обобщение. Она вспомнила, как стали популярны стрелки на брюках, когда наладилось массовое производство. Звезда отметила, что сначала никто не мог отпарить брюки после транспортировки, а потом это уже было не нужно, так как стрелки стали модными.

«Спортивный стиль, которым мы охвачены последние годы, тоже чрезвычайно удобен для производителей: и пошив и транспортировка. Да и в нашей повседневной жизни — тоже вполне удобно. Но как же я скучаю по женственным образам» — призналась Юлия.

Она отметила, что сейчас найти свитер или худи очень легко, а вот хорошее платье — сложно. Она показал вырезки из старых журналов мод, где представлены силуэтные платья и пальто.

«Но прочитала тут, что мода постепенно делает крен в сторону 50-х. Обрадовалась очень! Как по мне, так в 20 веке просто не было более женственного периода, чем это время. Неужели снова вернутся приталенные юбки, и изысканный крой? Вот тут я, пожалуй, не отстану от моды ни на полшага», — заявила телеведущая.

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