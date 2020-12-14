Татьяна Навка в объемном пуховике-пальто и широких джоггерах отметилась на ледовой арене

Татьяна Навка в последнее время стала чаще появляться на публике. Если летом спортсменка проводила время с семьей и много путешествовала, то теперь она с головой ушла в работу. Она снимается в шоу «Ледниковый период», где оценивает выступления участников. А также фигуристка недавно открыла свою академию по фигурному катанию, где тренируется ее дочка Надежда. Недавно девочка завоевала первое место на соревнованиях.

Также Навка тренирует и других юных спортсменов. Накануне в соцсети она показала кадры с ледовой арены. Олимпийская чемпионка в танцах на льду давала свои наставления маленьким ученицам. Сама фигуристка предстала без укладки и макияжа. Волосы она собрала в хвост. Татьяна была облачена в широкие джоггеры и толстовку, а поверх она надела объемный пуховик-пальто черного цвета.

Поклонники восхитились тем, как заботливо и нежно она относится к юным дарованиям и отметили, что сама Навка выглядит очень уютно в повседневном образе. «Какая вы классная», «Такие красивые ученицы», «Просто прелесть», «Так рождаются чемпионы», «О этот жест рукой прям идеальный», «Девочки такие милые», «Ой, вас без макияжа не узнать», «Татьяна при деле, это круто», «Так на ваших глазах рождаются чемпионы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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