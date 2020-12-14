«Нужна другая обувь»: Канделаки разочаровала стилиста аутфитом с подпоясанным жакетом

Ольга Трофимова считает, что в образ лучше бы вписались сапоги.

Тина Канделаки известна своим оригинальным стилем, в котором она умело сочетает яркие сочные вещи с повседневными нейтральных оттенков, спортивные элементы с вечерними. И часто заслуживает похвалы фэшн-экспертов.

Например, ранее мы писали об образе с черным пальто и платьем апельсинового оттенка, а также аутфите с пальто цвета фуксии. В обоих случаях эксперт Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о достоинствах комплектов. Но на сей раз звезда немного прогадала со стилистикой.

Канделаки предстала в деловом образе, поставив акцент на талии при помощи ремня с крупной пряжкой поверх жакета с металлическими пуговицами. По мнению Ольги Трофимовой, Тина это сделала напрасно, поскольку аксессуар забирает на себя слишком много внимания. Кроме того, наряд изменил пропорции тела звезды, показав его не в лучшем свете.

«Сюда нужна другая обувь – ботильоны или сапоги-чулки, не туфли. В таком виде у Тины получился слишком объемный верх на фоне крохотных ножек», — сказала специалист по стилю.

Она также заметила, что в луке использована чересчур объемная сумка, которая усугубила итак непропорциональный образ. Здесь лучше бы подошел миниатюрный экземпляр.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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