Такому орешку позавидует и Ким: Чехова подразнила изгибами фигуры в облегающем платье

Недавно Анфиса Чехова решилась на преображение. Телеведущая отрезала свои длинные локоны и теперь носит каре. Как она призналась ранее, к такой прическе не прибегала ровно 20 лет. Теперь же обновленная Анфиса раздумывает, в каком наряде встречать Новый год.

В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала в облегающем фигуру платье фиолетового оттенка. Фасон с запахом подчеркнул не только пышное декольте Чеховой, но и сексуально оголил стройные ноги.

«Я не знаю, в чем там астрологи советуют встречать НГ. Но я вас советую встречать в том, что нравится», — написала Чехова.

Фанаты отметили, что телеведущей очень идет этот оттенок.

«Вам идет такой цвет! Надо встречать в любимом цвете! Супер!» — писали пользователи Сети.

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