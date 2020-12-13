«На домашнем»: 38-летняя Брежнева в лосинах накинула поверх топа вязаный свитер

38-летняя Вера Брежнева вот уже пять лет счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Супруги не скрывают, что живут душа в душу. Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» отреагировал на слухи о разладе в семье, обратив внимание на один из комментариев своей поклонницы. Так, певицу задели слова о том, что якобы они с мужем живут гостевым браком, то есть в разных домах и видятся крайне редко.

«Что за гости у вас в голове?!» — ответила на домыслы Вера, не став вступать в перепалку с поклонниками.

Напомним, что у певицы есть две дочери — 19-летняя Соня и одиннадцатилетняя Сара. А вот Константину Меладзе поп-дива малыша пока еще не подарила. По словам артистки, она хотела бы снова испытать радость материнства. Вера не исключает, что может родить еще одного малыша. Но уходить в декрет 38-летняя певица не спешит.

На личной страничке в Instagram Вера Брежнева поделилась свежим снимком, представ в неформальной обстановке. Она удобно расположилась на диване в своей гостиной, показав домашний наряд. Экс-солистка группы «ВИА Гра» примерила облегающие лосины и накинула поверх топа вязаный сливочный свитер.

«На домашнем», — отметила певица.

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