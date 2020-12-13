Тотально белый: Ханна предстала в шубе и с серебристыми нитями в волосах на «Золотом граммофоне»

Поп-исполнительница Ханна появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в облегающем комбинезоне со стразами и белоснежной меховой накидке. Видеоотчет концерта и награждения певица разметила в Stories личного профиля.
Ханна до мелочей продумывает свои образы, в том числе и концертные. В этот раз артистка решила обыграть белый цвет. Она отдала предпочтение монохрому, однако разнообразила его сиянием камней. Стразы были не только на одежде, но и волосах знаменитости. Жена шоумена и продюсера Пашу вплела в косу серебристые нити.
«Я так счастлива! Вот он мой дорогой, такой холодненький и шикарный Золотой граммофон. Принимаю ваши поздравления», — порадовалась за себя певица.
Отметим, что после награждения Ханна с мужем и друзьями отправились в ресторан отмечать победу. Примечательно, что в заведении в этот вечер ставили только композиции Ханны.
Напомним, что недавно у певицы вышла новая сольная песня «Статус влюблена». За последнее время это уже не первый хит Ханны. По словам артистки, она не считает пение работой, для нее каждый концерт — это праздник. Именно поэтому она с новыми силами приступает к созданию еще большего количества треков.