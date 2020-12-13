Тотально белый: Ханна предстала в шубе и с серебристыми нитями в волосах на «Золотом граммофоне»

Поп-исполнительница Ханна появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в облегающем комбинезоне со стразами и белоснежной меховой накидке. Видеоотчет концерта и награждения певица разметила в Stories личного профиля.

Ханна до мелочей продумывает свои образы, в том числе и концертные. В этот раз артистка решила обыграть белый цвет. Она отдала предпочтение монохрому, однако разнообразила его сиянием камней. Стразы были не только на одежде, но и волосах знаменитости. Жена шоумена и продюсера Пашу вплела в косу серебристые нити.