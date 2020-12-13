«Как вам?»: Рита Дакота и Федор Белогай продемонстрировали наряды для вечеринки

Рита Дакота и ее бойфренд Федор Белогай провели субботний вечер на шумной вечеринке в кругу близких друзей. Об этом певица рассказала в своем микроблоге.

Дакота еще недавно спрашивала подписчиков, чем можно заняться с детьми, чтобы поднять новогоднее настроение. В итоге артистка остановила свой выбор на просмотре новогоднего фильма вместе с дочкой Мией. Однако после просмотра «Гринча» Рита поняла, что хотела бы почувствовать себя героиней другой истории.

«У вас есть предположения, почему мы так странно выглядим?», — спросила Дакота поклонников в Stories личного профиля.

Рита предстала в синем мини-платье. Примечательно, что васильковый наряд был асимметричным. Один рукав плотно облегал руку певицы, превращаясь в перчатку. Другая сторона платья демонстрировала открытое плечо Дакоты. В качестве аксессуаров на знаменитости были черные очки с узкой оправой, а на губах можно было увидеть алую помаду. На ноги исполнительница надела грубые ботинки на платформе.

Что касается спутника Дакоты, Белогай выбрал в качестве аутфита клетчатый пиджак темно-зеленого цвета, белые зауженные брюки, голубо-песочный шарф, а также надел очки с золотыми дужками.

Рита объяснила, что они с любимым отправились на закрытое мероприятие подруги — тематическую вечеринку.

«Как вам наш лук?» — поинтересовалась Дакота у своих фанатов.

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