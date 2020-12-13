«Пятницу никто не отменял!»: Глюк’оZа в белоснежной шубе запечатлелась в автомобиле

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’оZа, обладает эффектной внешностью. Девушка, которая раньше снималась в «Ералаше», растит дочек Лидию и Веру. Она также продолжает строить карьеру певицы. Недавно звезда отдохнула на Мальдивах. Она решила набраться сил перед длинной зимой. При этом блондинка регулярно получила комплименты от поклонников. 34-летняя артистка обладает фигурой, которой могут позавидовать даже модели.

А в декабре Наталья вернулась домой. Она даже обрадовалась, когда наступили морозы. Девушка решила утеплиться. Сначала она отметилась в черной шубе. В ней певица гуляла по территории возле своего особняка. А теперь она поделилась кадрами, снятыми в автомобиле. Глюкоза облачилась в белое силуэтное платье и пушистую шубу молочного оттенка. Артистка собрала волосы и сделала макияж с алой помадой.

Звезда исполнила свой новый хит «Фан». Она намекнула, что хочет повеселиться.

«Йоу, дамы! Пятницу никто не отменял!» — заявила девушка.

Примечательно, что ранее Ольга Бузова тоже облачилась в белую шубу. Она выступила на белой вечеринке, но не забыла утеплиться. Поклонникам лук Глюкозы пришелся по вкусу. «Роскошная, образ огонь», «Вау, это лучшее ,что я видела сегодня»,» Хороша чертовка«, «Что-то все в шубах», «Белая, пушистая, всего начало», «Без нарисованных ярких бровей сразу стала молодая, даже юная и какая то естественная», — прокомментировали пост подписчики.

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