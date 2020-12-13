Вдова Круга отметилась в «золотом» платье в пол и полушубке из натурального меха

Ирина Круг стала вдовой, когда ее мужа Михаила Круга убили. Девушка была поражены случившемся, так как все произошло на ее глазах. Более того, она не скрывает, что певец прикрывал ее от преступников, которые ворвались к ним в дом. После трагедии вдова артиста стала выступать на сцене. Она признавалась, что сам Михаил, скорее всего, не дал бы ей строить карьеру певицы. После случившегося блондинка воспитывала сына Александра, а потом снова вышла замуж за Сергея Белоусова и родила второго сына Андрея.

Однако минувшей осенью Ирина сообщила, что развелась с предпринимателем. 44-летняя певица уверена, что еще обретет свое счастье. А пока она наслаждается жизнью. К слову, обладательница премии «Шансон года» выглядит очень молодо и может похвастаться стройной фигурой. На днях она устроила фотосессию, показав изысканный образ. Круг облачилась в платье в пол золотого цвета с глубоким декольте. На плечи девушка накинула полушубок из натурального меха.

Девушка сделала макияж с акцентом на губы и дополнила образ сережками. Поклонники одарили вдову Круга комплиментами. Многие считают, что она олицетворяет женственность. «Какая вы красивая утонченная, мудрая, статная и породистая женщина Ирина», «Вы шикарная, красивая», «Дорого, богато и с большим вкусом», «Это шедевр», «Роскошно», «Красавица и не надо больше вообще никаких слов! Этим все и сказано», — прокомментировали пост подписчики.

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