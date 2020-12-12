«Я — пироженка»: Зиверт в объемном платье-бутоне получила первый «Золотой граммофон»

Юлия Зиверт, которая выступает под псевдонимом Zivert, начала карьеру не так давно. Слава пришла к девушке в 2017 году, когда она выпустила треки «Чак» и «Анестезия». Хрупкая девушка с эффектной внешностью полюбилась публике. Вторая волна популярности пришла к ней в этом году. Она записала песню Credo, которая моментально стала хитом. В итоге в этом году артистка попала на премию «Золотой граммофон».

12 декабря в «ВТБ Арене» собрались десятки звезд. Несмотря на пандемию коронавируса, удалось провести съемки 25 ежегодной музыкальной премии. Обладателями статуэтки стали: Николай Басков, Ани Лорак, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Александр Ревва и Лариса Долина. Впервые получила престижную награду и Зиверт. Она исполнила на сцене свой главный хит. Девушка удивила всех своим образом.

Юлия танцевала в объемном платье-бутоне, который напоминал фиалки. Наряд свободного кроя с рукавами-фонариками дополнили ультрамариновые лодочки. Девушка сделала высокий хвост, показав изящную шею. Награду ей вручила представительница сети-магазинов кондитерских изделий. «Как совпало, я — пироженка», — отметила артистка. Она покружилась, показав всю красоту образа.

«Поаплодируем костюму Зиверт. Действительно, все сошлось», — присоединился ведущий Сергей Светлаков.

После выступления певица пошла на ковровую дорожку, где позировала журналистам, а также пообщалась с Юлией Барановской. Более того, девушка с радостью сделала фото с Валерией, которая тоже выступила на концерте.

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