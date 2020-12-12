Настоящая леди: Ани Лорак в карамельном комбинезоне из кожи и черном пальто пришла на съемки

Ани Лорак не скрывает, что всегда ставит на первое место семью. Не удивительно, что минувшим летом она предпочла не работать, а провести отпуск с дочкой Софией. Уже почти два года артистка сама заботиться о девочке, так как рассталась с турецким бизнесменом. Девушка лишь осенью вернулась к работе. Она стала участвовать в различных съемках и посещать вечеринки. Пока давать концерты звезды не могут из-за пандемии коронавируса.

Но с наступлением декабря Лорак присоединилась к тем, кто участвует в новогодних съемках. Не так давно она выступила на «Песне года». Девушка сразила публику нюдовым жакетом с эффектом мерцания, а также лосинами в тон. А накануне артистка отправилась на съемки передачи. Она появилась на канале «Муз-ТВ» в карамельном комбинезоне из кожи. Наряд дополнил пояс и ботильоны на каблуке. Дополнили образ длинное черное пальто и сумка в тон наряда.

Лорак уложила волосы в серф-локоны и сделала нюдовый макияж.

«Съемки закончились! В мыслях набрать ванну и ощутить тепло», — поделилась она.

Поклонники восхитились красотой 42-летней певицы. «Каролина, вам не холодно в декабре в расстегнутом пальто?», «Вы такая красотка! Вы умеете поднять настроение!», «Господи! Дай счастье этой прекрасной женщине!», «Такой красивый образ! Такая красивая вы», «Как всегда прекрасная, стильная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее певица Валерия тоже предстала в кожаном комбинезоне цвета карамель. Девушки поддержали тренд на эко-кожу.

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