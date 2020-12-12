73-летняя Наталья Варлей появилась на публике в блестящем платье, а Елена Степаненко — в синем

Актриса стали гостями в передаче Андрея Малахова. Они спели песни из известных мультфильмов. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит звезда «Кавказской пленницы», а также бывшая жена Евгения Петросяна.

Андрей Малахов любит посвящать свои субботние передачи темам, которые близки каждому. Он собирает за круглым столом звезд, которые хранят в свое памяти уникальные истории. Новый выпуск шоу «Привет, Андрей!» был посвящен песням из мультфильмов. Гостями выпуска стали знаменитые артисты: Ирина Муравьева, Анатолий Руденко с дочкой Миленой, а также другие известные персоны.

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Всех порадовала своим появлением Елена Степаненко. Она начала выпуск с песни из мультика «Чучело-Мяучело». Юмористка спустилась на качелях и раздала всем подсолнухи. Она облачилась в длинное платье лаконичного кроя. Наряд ультрамаринового цвета артистка дополнила колье в виде золотой змеи.

«40 лет прошло, а голос не изменился», — похвасталась Степаненко.

Потом присоединилась к обсуждения Наталья Варлей. 73-летняя актриса тоже выступила перед зрителями. Звезда «Кавказской пленницы» облачилась в длинное мерцающее платье. Она исполнила «Колыбельную медведицы» из «Умки».

«Я детям ставила мультфильмы. А вообще, я пела всегда им. „Колыбельную медведицы“ я пела и старшему сыну и младшему сыну, и внуку. Я очень люблю этот мультик. А еще мне нравится мультфильм, где много-много обезьянок», — поделилась актриса.

Напомним, что у Варлей есть сыновья Василий и Александр. А внуку артистки Евгению уже 25 лет. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит актриса. Они отметили, что даже не смогли разглядеть у нее морщинки. Поразила их и Степаненко, которая стала хорошеть сразу после развода с Евгением Петросяном.

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