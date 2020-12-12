Зимняя сказка: Джиган и Оксана Самойлова позировали в белоснежных нарядах на Красной площади

Оксана Самойлова разместила в личном аккаунте фотографию с мужем — шоуменом Джиганом. Пара запечатлела несколько кадров во время снегопада в самом центре столицы — на Красной площади.

Примечательно, что Оксана и Джиган практически сливались с общим фоном. Однако среди падающих хлопьев снега белые наряды знаменитостей все же смогли притянуть взгляды поклонников моды и звездной пары.

«Какие вы классные! Любви до бесконечности. У красивой любви — очень красивые дети», «Офигенно! Прямо зима-зима», «Красивая пара!», «Как же красиво!», «Волшебные», — написали подписчики в комментариях под фото.

Отметим, что и Джиган, и Оксана выбрали для зимней фотосессии аутфиты в светлых оттенках. На Самойловой были шуба из искусственного меха, свитер ей в тон, а также блестящая юбка длины миди. Оксана дополнила образ переливающимися сапогами на шпильке и меховыми наушниками. Избранник бизнесвумен был одет в свободную кожаную куртку и худи с капюшоном. Кроссовки Джигана перекликались по цветовой гамме с верхом.

Напомним, что недавно Самойлова поделилась идей для детского новогоднего костюма. Многодетная мамочка выбрала для сына костюм Санты Клауса. Голубоглазый Давид позировал для Оксаны рядом с огромным мешком подарков.

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