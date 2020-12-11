«Ход королевы»: Климова блеснула стройными ногами в изумрудном мини-платье со шлейфом

Екатерина Климова — любимая актриса миллионов. Одной из последних ее работ стал сериал «По законам военного времени». Очередную его часть этим летом снимали в Калининграде. Своим фанатам актриса решила порекомендовать фильмы и сериалы, которые смотрит сама.

«Что будем смотреть на выходных? Сейчас я могу себе позволить смотреть не только фильмы, но и сериалы. Досматриваем «Отыграть назад». Если кто не видел еще — рекомендую. И конечно же «Ход королевы»!» — написала Климова.

Публикацию в Instagram Климова сопроводила эффектной фотографией. Она позировала в кинотеатре в изумрудном мини-платье с огромным шлейфом, кокетливо блеснув стройными ногами.

«Какая же вы шикарная женщина! Роскошная! Волшебная женщина!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в свои 42 года Климова — мать четырех детей. Самой младшей — Белле, которую актриса родила Геле Месхи, недавно исполнилось пять лет.

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