«Брать быка за рога»: Валерия в белой плюшевой шубе запечатлелась рядом с символом следующего года

Еще совсем недавно Валерия и Иосиф Пригожин отдыхали в Дубае, где наслаждались ярким солнцем и теплым морем. Теперь же супруги вернулись в Москву. Для прогулки по городу певица выбрала наряд в светлых тонах, а снимком поделилась в своем Instagram.

«В следующем году будем брать быка за рога», — написала Валерия.

Певица позировала в белой плюшевой шубе длины макси и такого же оттенка полусапожках на шпильке. Образ дополнила белой сумкой.

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Напомним, что совсем скоро 52-летняя артистка впервые станет бабушкой. Внучку ей подарят младший сын Арсений и его супруга Лиана. По словам будущих родителей, малышка должна появиться на свет в этом году. С именем они уже определились, но пока его не озвучивали публике.

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