Умелое сочетание: Бондарчук позировала в мини-юбке из экокожи

Светлана Бондарчук любит экспериментировать с модными образами. На этот раз телеведущая появилась в компании друзей в жакете «с мужского плеча» и мини-юбке из экокожи. Аутфит дополнила ботинками на грубой подошве. На днях блондинка уже экспериментировала с этим же нарядом, заметив юбку брюками.

На это обратила внимание и эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова. По ее словам, выбор Светланы — яркий пример того, как можно каждый день выглядеть по-новому.

«На этот раз Светлана выбрала юбку из экокожи, которая является трендом в этом сезоне и ботинки на шнуровке, которые также популярны не первый сезон. Поменяв обувь и низ, жакет может заиграть по-другому. Можно менять только верх или низ, и получится новый наряд», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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