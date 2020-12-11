Лера Кудрявцева в модном платье свободного кроя с рукавами-буфами покрасовалась на работе

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Телеведущая часто устает на работе. Тем более, что она общается со знаменитостями, которые делятся с ней сокровенными историями. Некоторые из них настолько печальные, что девушка воспринимает их близко к сердцу.

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Недавно Лера вместе с Сергеем Лазаревым вела «Песню года». Уже тогда поклонники заметили, что 49-летняя телеведущая находится в отличной форме. Черное платье в пол подчеркнуло ее фигуру. А вот на работе 11 декабря она появилась в более сдержанном, но не менее ярком луке. Кудрявцева облачилась в алое платье миди свободного кроя с рукавами-буфами. Этот цвет у многих ассоциируется с Рождеством.

Рукава наряда также были украшены узорами. Девушка сделала неброский макияж, она покрасовалась у зеркала. Примечательно, что в этот же день алое платье надела и Ани Лорак для съемок в одном шоу. Певица сделала акцент на силуэте и красивой линии декольте.

Поклонники восхитились элегантностью Леры. Многие отметили, что яркий оттенок красного ей к лицу. «Какая красотка», «Мне так нравится ваш образ», «Самая красивая ведущая», «Вроде красный не цвет 2021, но звезды его поголовно носят», «Очень роскошный наряд, эти рукава — шик», — стали писать пользователи Сети.

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