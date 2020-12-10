«Огонь!»: Асмус позировала в дерзком белоснежном корсете

В этом году Кристина Асмус приняла участие сразу в нескольких проектах. Она стала ведущей шоу на ТНТ «Золото Геленджика», съемки которого проходили летом на юге России и продолжает сниматься. В своем Instagram актриса рассказала, что иногда из-за плотного графика ей не удается доехать до дома, который находится за пределами Москвы, поэтому она останавливается в одном из любимых отелей.

Рассказ сопроводила снимком из того самого отеля, на котором позировала в снежно-белом наряде. Дерзкий корсет и широкие брюки она дополнила такого же оттенка шлепками. В тон подобрала даже заколку для волос. А завершила образ макияжем с красной помадой.

«Красивая! Огонь! Красотка!», — писали пользователи Сети.

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