«Образ дня»: Анастасия Решетова в сливочной юбке и белоснежной шубе погуляла с сыном

Анастасия Решетова почти шесть лет жила с Тимати. Несмотря на то, что пара так и не сыграла свадьбу, многие называли девушку женой рэпера. В 2019 году она подарила ему сына Ратмира. Никто не ожидал, что пройдет меньше года, а они решат расстаться. Теперь артист живет отдельно и снимается в шоу «Холостяк». Его бывшая возлюбленная провела отпуск с родными и наследником на море, а теперь активно снимается в шоу «Ты топ-модель» в качестве ведущей.

По словам Анастасии, она пока свободна и не думает об отношениях. Девушка успевает заниматься собственным бизнесом, сниматься и воспитывать сына, которому недавно исполнился один год. При этом модель всегда безупречно выглядит. 10 декабря она решила похвастаться очередным нарядом. На фото Решетова предстала в сливочной юбке, рубашке на пуговицах и ботфортах молочного оттенка. Дома она дополнила наряд тренчем пастельного оттенка.

«Образ дня», — написала она.

Однако на прогулку с годовалым Ратмиром девушка отправилась не в тренче, а в белоснежной шубе. Она запечатлела себя в машине. Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая девушка Тимати. Они одарили ее комплиментами. «Крутая», «Такая леди», «Как мне нравятся ваши наряды», «Тима упустил лучшую», «Вот это мама, в белой шубе, редко встретишь таких», «Красотка на миллион», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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