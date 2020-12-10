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По-домашнему: Рудковская показала образ за треть миллиона рублей

Блондинка по-прежнему предпочитает Dior.

По-домашнему: Рудковская показала образ за треть миллиона рублей
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

О страсти Яны Рудковской к брендовым вещам известно всем ее фанатам уже давно. С особым трепетом блондинка относится к Dior. Наряжается в этот бренд даже в домашней обстановке. На этот раз в своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала с собакой внушительных размеров.

Яна выбрала свитшот Dior с фирменной полоской на груди и шорты с такой же полоской по бокам. Образ добавила ботильонами до щиколотки из бархата этого же модного дома, стоимостью 1190 долларов (порядка 87 000 рублей). В целом же домашний наряд Рудковской стоит 4920 долларов (около 360 000 рублей).

Напомним, недавно у блондинки и Евгения Плющенко родился еще один сын Арсений. После его появления на свет Яна успела похвастаться детской коляской Dior за полмиллиона рублей.

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