Изящное миди или короткое с поясом: невестка Орбакайте примерила два черных платья в горох

Никита Пресняков три года назад сыграл свадьбу с Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте занимается музыкой и выступает со своей рок-группой. Его избранница обладает эффектной внешностью, поэтому не удивительно, что она является моделью. Девушка регулярно участвует в фотосессиях и не скрывает, что любит делать покупки. Возлюбленная Никиты следит за трендами, поэтому регулярно пополняет гардероб обновками.

На днях Алена оделась в одном стиле с мужем. Они приобрели по наряду в стиле total black look. Тогда пара отправилась на крестины сына Владимира Преснякова и Натальи Подольской — Вани, который родился минувшей осенью. А на следующий день девушка решила снова отправиться на шоппинг. На этот раз она выбрала два наряд, которые можно надеть на свидание. Краснова сначала примерила атласное платье миди с акцентом на талии, рукавами-фонариками и принтом в виде крапинки.

«Сложный выбор», — призналась она.

Потом невестка Орбакайте выбрала черное мини-платье из шифона с рюшами. Наряд она дополнила поясом. Так как девушка была в трендовых массивных ботинках, у Алены получился модный современный лук.

«Или это? Или оба?» — стала сомневаться модель.

Поклонники отметили, что девушке идут оба платья. При этом одни восхитились точеной талией Красновой, а другие пришли в восторг от стройных ног девушки.

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