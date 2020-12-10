Главный стилист СТС назвал 5 самых модных цветов этой зимы в одежде

Стилист канала СТС и ведущий шоу «Рогов в деле» Александр Рогов дал совет читателям Teleprogramma.pro, в чем встретить Новый год и поделился ультрамодными цветами сезона.

В одежде каких цветов вы будете выглядеть в этом году модной и современной? Об этом читателям Teleprogramma.pro рассказал стилист Александр Рогов.

Классический синий

«Синой — цвет года. Мне синий не очень близок, но он был представлен на всех подиумах. Особенно эффектно синий смотрится на пуховике с эффектом лакового покрытия или объемном пальто-жакете, который будто снят с мужского плеча. Широкие плечи, кстати, еще один тренд сезона».

Желто-зеленый



«Я бы остановился на желто-зеленом пальто, добавил юбку, джемпер и сумку такого же цвета и разбавил монохромный образ высокими белыми сапогами. Желто-зеленое пальто легко сочетается с базовыми вещами».

Припыленно-розовый



«Это красивый и очень нежный оттенок. Мне особенно нравятся монохромные комплекты в этом цвете. Есть один лайфхак: если хочется выглядеть свежо и отдохнувшей, обязательно расположите возле лица одежду такого цвета».

Мальвово-красный



«В таком оттенке рекомендую приобрести верхнюю одежду, брючный костюм или жакет. Можно жакет усложнить, например, туфлями на каблуке с леопардовым узором и брюками бутылочного цвета. А можно пойти по простому пути и жакет сочетать с базовыми вещами: с классической юбкой, белыми кедами и джинсами».

Мокрый снег

«Это всем известный серый цвет, который вне времени. Серый хорошо уравновешивает яркие оттенки, поэтому можно сочетать его, например, с розовым или небесно-голубым. Можно также составить монохромный комплект, что будет смотреться остро и современно».

Смотрите также