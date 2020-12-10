«Нереально красивое»: Боня для празднования Рождества выбрала белое мини-платье с бахромой

Светская львица продолжила распаковывать подарки со дня рождения. Она обнаружила в одной из коробок стильный брендовый наряд.

Виктория Боня в этом году снова переехала жить в Монако. Теперь она наслаждается красивым видом из квартиры на лазурный берег. Девушка любит прогуливаться по городу в нарядах люксовых брендов, а вот свой день рождения она предпочла отметить сначала в Дубае, где закатила вечеринку, а потом в Москве. Каждый раз светская львица подбирала себе роскошные наряды, подчеркивающие все достоинства ее фигуры.

На днях Боня вернулась в ОАЭ, чтобы насладиться теплом. Вечером она предпочитает проводить время в компании друзей. Каждый раз девушка наряжается. До сих пор светская львица распаковывает подарки. Накануне она обнаружила в одном из коробок брендовый наряд.

«Вау, Боже мой! Ничего себе!» — восхитилась она.

Виктория достала из коробки белоснежное мини-платье с прозрачными вставками и бахромой. Примерять лук она не стала, так как решила оставить его до особого случая. В новом платье звезда собралась отмечать Рождество.

«Это нереально красивое платье! Вот такое, посмотрите! Короткое, прозрачная сеточка здесь, горлышко — мне безумно идут такие вырезы — плечики открытые. Все, у меня есть, что надеть на christmas!» — похвасталась она.

Поклонникам образ Бони пришелся по вкусу. Многие отметили, что 41-летняя девушка находится в отличной форме, поэтому ей идут короткие платья.

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