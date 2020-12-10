«Пляши от души»: Равшана Куркова в силуэтном платье с пайетками зажигательно станцевала дома

Равшана Куркова с юных лет снимается в кино. Она редко посещает светские рауты и предпочитает не рассказывать о личной жизни. Актриса дважды состояла в браке. Первым ее избранником был фотограф Семен Курков, а вторым — актер Артем Ткаченко. После последнего развода она предпочитает не делится с поклонниками подробностями новых романов. При этом девушка признавалась, что просто теперь придерживается мнения, что счастье любит тишину.

Поклонники восхищаются тем, как выглядит Равшана. В 40 лет ей удается сохранять не только стройную фигуру, но и моложавый вид. При этом актриса не скрывает, что у нее хорошие гены, но даже при этом после 30 лет она пересмотрела свое питание и стала заниматься спортом. В последние месяцы девушка часто ездила на съемки, поэтому носила уютные и теплые вещи. А 10 декабря Куркова решила устроить вечеринку у себя дома.

Она облачилась в блестящее черное платье с пайетками и открытым плечом. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Она также собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Равшана танцевала на кухне, наслаждаясь вечером.

«Можно скучать по вечеринкам, а можно самой быть дискотекой. В любой непонятной ситуации — пляши от души», — заявила звезда.

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