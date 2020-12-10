«Подойдет всем девушкам»: Стеша Маликова облачилась в куртку-рубашку и кожаные брюки-бананы

Стеша Маликова всегда любила моду и старалась одеваться женственно. Девушка не скрывает, что недавно занялась бизнесом. Дочка Дмитрия Маликова учится в МГИМО, но при этом во время карантина успела создать собственный бренд одежды.

Каждый сезон наследница артиста старается попасть в тренды и угадать, что захочется носить ее сверстницам. Летом она хвасталась мини-платьями и блузками с пышными рукавами, а недавно представила новогоднюю коллекцию нарядов.

В наступлением зимы Стеша стала чаще гулять с друзьями. Ей нравится наслаждаться красивыми пейзажами в центре Москвы. Город уже украсили к Нового году, поэтому улицы подсвечены гирляндами. На днях девушка снова отправилась на ГУМ-каток с подругами. Она запечатлелась на льду в кожаных брюках-бананах и клетчатой куртке-рубашке оверсайз. Ее образ дополняла белая плетеная сумка.

Оценила ее повседневный лук для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова.

«Брюки из эко-кожи в черном цвете и в дополнении к ним трендовая рубашка на флисе, которая популярна в этом сезоне среди молодежи. В принципе, такая куртка-рубашка в клетку подойдет всем девушкам, которым нужен удобный и расслабленный образ. Здесь она в черно-белой гамме, чтобы лук гармонично смотрелся с кожаными брюками, выполненными в форме банан. Также Стеша вязал с собой белую сумку с эффектом плетения — этот тренд задал Модный дом Bottega Veneta. В дополнении у нее плюшевый ободок, прикрывающий уши. У нее получился молодежный, стильный, повседневный, не лишенный трендовых деталей образ, которые так любит Стеша. Отличный образ для прогулки на коньках, для демонстрации комфорта. Стеша выбрала, как всегда, модный и безупречный в цветовом сочетании лук», — добавила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет

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