Кейт Миддлтон в изумрудном пальто любимого дизайнера принцессы Дианы встретилась с королевой

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в трехдневном путешествии. Герцоги Кембриджские прокатились по Великобритании на королевском поезде и на каждой его остановке встретились с людьми разных профессий — работниками вокзалов, учителями, врачами, а также волонтерами и студентами.

На каждой из встреч Кейт, как всегда, была обворожительна в разных пальто. В поездку она взяла красное, черное, голубое, темно-синее и изумрудное. В последнем герцогиня Кембриджская появилась на встрече с королевой Елизаветой II.

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В Виндзорском замке Миддлтон позировала в этом пальто, добавив к нему меховой воротник. К слову, наряд на этот раз был не Alexander McQueen, а известного дизайнера Кэтрин Уоркер — любимого модельера принцессы Дианы. Но о любимом Alexander McQueen Кейт не забыла. Она взяла с собой клатч этого модного дома.

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