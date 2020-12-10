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В образе ангела: Елена Николаева запечатлелась в белоснежном платье-комбинации

Телеведущая готовится к свадьбе с экс-возлюбленным Волочковой.

В образе ангела: Елена Николаева запечатлелась в белоснежном платье-комбинации
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Еще большую популярность Елена Николаева получила после того, как объявила об отношениях к экс-возлюбленным Анастасии Волочковой — Игорем Вдовиным. Пара встречалась на протяжении нескольких лет, Елена быстро нашла общий язык с дочкой балерины и бизнесмена — Ариадной. А летом получила предложение руки и сердца.

В своем Instagram Николаева часто делится с фанатами снимками из телевизионной студии, а в канун Нового года на записи одной из программ примерила образ ангела. Она позировала в белоснежном платье-комбинации и с крыльями за спиной.

«Вы прекрасны! Вот это ангелочек! Фото Супер! Куколка, прелесть!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что ранее Николаева рассказывала, что пышные свадебные торжества ей чужды. Впрочем, как и многие атрибуты, включая фату и большой торт.

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