«Идеально!»: Навка вышла в свет в костюме цвета шоколада с мерцающими крупными украшениями

Татьяна Навка предстала в Театре наций в компании старшей дочери, Саши Жулиной. Блондинки появились в ложе на премьере спектакля «Горбачев». После показа фигуристку пригласили в банкетный зал, чтобы отметить триумф постановки.

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Компанию звезде на светской тусовке составил исполнитель роли Михаила Сергеевича Евгений Миронов и пионер фитнес-индустрии Ольга Слуцкер. Татьяна Навка для появления на публике выбрала костюм цвета шоколада из экокожи, состоящий из юбки-карандаша и жакета с пышными рукавами. Тонкую талию звезда подчеркнула широким черным ремнем с пряжкой макси из золотистого металла. Ее фигуристка уравновесила крупным ожерельем в виде цепи и браслетом, инкрустированным разноцветными камнями.

Образ Татьяны привлек внимание имиджмейкера-стилиста Елены Бестави, которая специально для Teleprogramma.pro дала ему экспертную оценку.

«Все идеально и все в тренде! Кожаный костюм шикарно сидит на Татьяне. Также модные украшения — крупные цепь и браслет, который, может быть, не совсем сочетается с ожерельем (камушки лишние), но в целом прекрасный образ. Почему бы и да?» Елена Бестави

Елена Бестави также заметила, что блондинкам она все-таки посоветовала бы использовать в гардеробе более светлый тон коричневого, но в целом образ сочла очень трендовым и удачным.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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