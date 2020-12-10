С осиной талией: Стеша Маликова в голубом платье-бюстье снялась в фотосессии

Стеша Маликова в этом гуду стала студенткой четвертого курса МГИМО. 20-летняя дочка Дмитрия Маликова в школьные годы переживала перед экзаменами, а теперь с легкостью закрывает сессии. При этом во время карантина она успевала не только учится онлайн, но и проводить время с семьей. Девушка с радостью помогает родителям приглядывать за маленьким братом Марком. При этом она также создала свою коллекцию одежды, запустив собственный бизнес.

Теперь Стеша с радостью создает коллекции нарядов для своих сверстниц. Она уже выпускала наряды для лета и осени. Девушка следит за трендами, поэтому создала плюшевые куртки-рубашки, а также свитера и платки. А теперь она выпустила новогоднюю коллекцию нарядов, чтобы девушки могли нарядиться в главную ночь в году. Одно из них Маликова решила примерить на фотосессии. Девушка подчеркнула талию голубым мини-платьем из атласа в стиле бэби-долл.

Такие наряды представлены также в розовом и зеленом цветах. Дочка артиста создала еще ряд образов с блестящими платьями и яркими брючными костюмами.

Поклонники восхитились аутфитом Стефании. Многие одарили ее комплиментами и поразились ее точеным формам.

«Вот это самое красивое из Новогодней коллекции», «Симпатичное платье. Вспомнились платья мамы в начале 90-х», «Красивая Стефания в необыкновенном, нежном платье!», «Вау! Очень красивый цвет и фасон», «Идеальный крой для девушек с длинными ногами», «Такая куколка», «Вам все идет», «Безумно красиво смотрится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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