«Прекрасный вечер»: Жасмин в юбке цвета фуксия и белом жакете повеселилась с женой Овечкина

Певица встретила семью Александра Овечкина в гостях у друзей, которые устроили праздник для своего ребенка.

В этом году многие артисты лишились заработка. Во время карантина были отменены все массовые и развлекательные мероприятия, поэтому даже концерты певцы не давали, а актеры не могли играть в театре. С приходом второй волны коронавируса также были введены меры защиты, но пока кинотеатры и театры работают, а знаменитости устраивают праздники, собираясь вместе.

Певица Жасмин в декабре успела пробывать на нескольких праздниках. Сначала она посетила вечеринку, которую устроил Филипп Киркоров для своей дочки Аллы-Виктории. Певица пришла поздравить именинницу со своей дочкой Маргаритой. Также у нее есть четырехлетний сын Мирон. А 9 декабря артистка побывала на детском празднике у ведущей Анны Городжей, которая отмечала день рождения сына.

На этот раз Жасмин облачилась в пышную юбку макси цвета фуксия и белоснежный жакет. Ее образ дополняли кроссовки и белая сумка Prada. Она собрала волосы и сделала неброский макияж.

Пока ее дочка резвилась со своими сверстниками, певица повеселилась с Анастасией Шубской. Она пришла на праздник с мужем Александром Овечкиным и сыном Сергеем. А вот младшего наследника, которому нет и года, пара на мероприятие не взяла.

Шубская с радостью пообщалась с Жасмин и покрасовалась с ней на камеру. Они наблюдали за красочным шоу, битвой роботов и тем, как танцуют их дети.

«У нас прекрасный вечер, поздравляет Данечку. Не завидуйте, ну чуть-чуть», — заявили девушки.

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