Роскошь и стиль: Пугачева вышла в свет в платье с пышными рукавами из натурального меха

Алла Пугачева в последнее время не ведет активной светской жизни, что для современного пандемического мира вполне объяснимо. Кроме того, в этом году ее дети – двойняшки Лиза и Гарри – пошли в первый класс. А это, как известно, то еще испытание для родителей. Примадонна, к слову, хоть и наняла двух профессиональных нянь для наследников, сама активно участвует в их воспитании — учит музыке, вокалу, кулинарии, старается привить хорошие манеры.

Тем не менее, в Сети редко, но появляются кадры с прошедших светских вечеров, в которых приняла участие некогда певица. Один из таких снимков в компании мужа Максима Галкина обнародовали поклонники Аллы Борисовны в блоге, посвященном ее жизни и творчеству.

Пугачева предстала в черном платье с актуальными пышными рукавами в области плеч, однако объем создавала не ткань, а натуральный пушистый мех. Талию народная артистка подчеркнула широким кожаным ремнем на пряжке. А вот Галкин примерил более динамичный стиль, надев пиджак оттенка горького шоколада и оливковую футболку с принтом.

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