«Становится прохладно»: Дженнифер Лопес похвасталась новой шубкой-чебурашкой оттенка капучино

К ней звезда подобрала сапожки, отделанные снаружи плюшем.

Дженнифер Лопес поддержала тренд на шубки-чебурашки, утеплившись к зиме актуальным эконарядом. Помимо пушистой верхней одежды американская актриса и певица приобрела также мохнатые сапоги на шпильке.

Свой гардероб она полностью составила из оттенков кофе: шубу — тона капучино, сапожки — латте, а кардиган — американо.

«На улице становится прохладно», — прокомментировала Джей Ло свой лук, который она обнародовала в Сети.

«Это очень красиво!», «Божественная красотка!», «Стильная и привлекательная женщина», «Ты выглядишь очень модно», «О, я тоже хочу такую шубу! И сапоги такие тоже мне нужны», — прокомментировали образ артистки ее почитатели в Сети.

Отметим, что в этом сезоне пользуются популярностью все оттенки кофе. Об этом Teleprogramma.pro рассказал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

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