«Смотрится стильно»: Канделаки прогулялась по Москве в пальто оттенка кэмел и красном платье плиссе

Тина Канделаки этой зимой отметилась сразу в нескольких интересных луках с пальто. Она примерила черный лаконичный экземпляр с ярким платьем цвета апельсинов, а также модель макси в оттенке фуксии, сочетав с черными классическими брюками.

Кроме того, ведущая была замечена на прогулке по Москве в интересном комплекте, состоящем из двубортного пальто оттенка кэмел, красного платья с акцентом на талии с юбкой плиссе, переходящей в присборенные сапоги винного тона. Этот лук привлек в себе внимание профессионального имидж-стилиста Ольги Трофимовой, которая прокомментировала его специально для Teleprogramma.pro.

«Образ смотрится оригинально, ярко, по-городскому, стильно и динамично. Он подчеркивает достоинства и идет в ногу со временем. А Тине при ее должности как раз нужно быть строгой, элегантной, но в то же время модной и стильной. Образ также великолепно подходит ей по колористике. Все отлично!» — высказалась стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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